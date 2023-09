JEUX DE SOCIÉTÉ DROIT DE L’HOMME 1 place André Malraux Thionville, 9 décembre 2023, Thionville.

Thionville,Moselle

Présentation du jeu Déhudékoi ? de Claire SHALAYEL Ce jeu est une approche ludique du contenu de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948.

2 à 6 joueurs, durée de partie : 30 mins.

> À partir de 13 ans. Enfants

Samedi 2023-12-09 14:00:00 fin : 2023-12-09 17:00:00. 0 EUR.

1 place André Malraux

Thionville 57100 Moselle Grand Est



Presentation of the game Déhudékoi? by Claire SHALAYEL This game is a playful approach to the contents of the 1948 Universal Declaration of Human Rights.

2 to 6 players, game duration: 30 mins.

> From age 13

Presentación del juego Déhudékoi? de Claire SHALAYEL Este juego es una aproximación lúdica al contenido de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.

de 2 a 6 jugadores, duración del juego: 30 minutos.

> A partir de 13 años

Vorstellung des Spiels Déhudékoi? von Claire SHALAYEL Dieses Spiel ist eine spielerische Annäherung an den Inhalt der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948.

2 bis 6 Spieler, Spieldauer: 30 Min.

> Ab 13 Jahren

Mise à jour le 2023-08-24 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME