FESTIVAL JEUX VIDÉO (RE)PLAY 5 1 place André Malraux Thionville, 2 décembre 2023, Thionville.

Thionville,Moselle

Décembre marque le retour de « REPLAY 5 », l’évènement PUZZLE dédié aux jeux vidéo et aux arts numériques. Faites chauffer vos manettes : tournois, bornes d’arcades, conférences, photos in game, jeux indépendants, contrôleurs alternatifs, e-sport seront le feu d’artifice de pixels qui clôturera cette riche année !

BORNE ARCADE – TRIPTYK GAMES

Plongez-vous dans l’ambiance des salles d’arcades. Tryptik Games vous propose ses bornes et flippers lors d’une exposition jouable. Deux tournois sur bornes seront également proposés lors de la nocturne du samedi 2 décembre.

EXPOSITION JEUX VIDÉO

Nintendo, Sega, Microsoft ou Sony sont des noms qui ont marqué des générations de joueurs. À travers une présentation des collections rétro-gaming de PUZZLE, venez revivre l’histoire du jeu vidéo.

PHOTO IN GAMES

À travers ses clichés artistiques vidéoludiques, BERDUUU nous invite à découvrir les paysages époustouflants, les créatures et personnages qui peuplent nos jeux préférés.

JEUX INDÉPENDANTS EAST GAMES

Est Games Contest est un événement dédié au jeu vidéo indépendant. À l’occasion de cette compétition PUZZLE vous présentera quelques titres sélectionnés pour l’Octopix (prix remis lors de cet événement).

L’ALLUMEUR DE RÉVERBÈRE – CONTRÔLEUR ALTERNATIF (14h – 18h)

L’Allumeur de réverbères est une installation interactive née de l’hybridation du jeu vidéo et du jeu de construction traditionnel. Ici, le joueur doit construire des ponts afin de permettre à « l’Allumeur » de passer d’une île céleste à l’autre.

INVITATIONEM (14h – 18h)

Invitationem est un court jeu d’horreur indépendant de Julien BARTHOLINI. Il s’inspire des jeux point & click des années 90’

À partir de 16 ans.. Tout public

Vendredi 2023-12-02 11:00:00 fin : 2023-12-23 18:00:00. 0 EUR.

1 place André Malraux

Thionville 57100 Moselle Grand Est



December sees the return of « REPLAY 5 », the PUZZLE event dedicated to video games and the digital arts. Warm up your controllers: tournaments, arcade terminals, conferences, in-game photos, indie games, alternative controllers and e-sport will be the pixel fireworks that bring this rich year to a close!

ARCADE TERMINAL – TRIPTYK GAMES

Immerse yourself in the atmosphere of the arcades. Tryptik Games will be showcasing its kiosks and pinball machines in a playable exhibition. Two arcade tournaments will also be held on Saturday, December 2.

VIDEO GAMES EXHIBITION

Nintendo, Sega, Microsoft and Sony are names that have marked generations of gamers. Come and relive the history of video games through a presentation of PUZZLE?s retro-gaming collections.

PHOTO IN GAMES

BERDUUU’s artistic videogame photography invites us to discover the breathtaking landscapes, creatures and characters that populate our favorite games.

INDEPENDENT GAMES EAST GAMES

Est Games Contest is an event dedicated to independent video games. During this competition, PUZZLE will present a selection of titles chosen for the Octopix (prize awarded during the event).

THE REVERB LIGHTER – ALTERNATIVE CONTROLLER (2pm – 6pm)

L?Allumeur de réverbères is an interactive installation born of the hybridization of video games and traditional construction games. Here, the player must build bridges to enable the « lamplighter » to move from one celestial island to another.

INVITATIONEM (2pm – 6pm)

Invitationem is a short independent horror game by Julien BARTHOLINI. It is inspired by the point & click games of the 90s?

For ages 16 and up.

En diciembre vuelve REPLAY 5, el evento PUZZLE dedicado a los videojuegos y las artes digitales. Calienta tus mandos: ¡torneos, terminales arcade, conferencias, fotos in-game, juegos independientes, mandos alternativos y e-sport serán los fuegos artificiales de píxeles que pondrán el broche de oro a este rico año!

GABINETE ARCADE – TRIPTYK GAMES

Sumérgete en el ambiente de los salones recreativos. Tryptik Games exhibirá sus terminales y máquinas de pinball en una exposición jugable. También habrá dos torneos arcade el sábado 2 de diciembre.

EXPOSICIÓN DE VIDEOJUEGOS

Nintendo, Sega, Microsoft y Sony son nombres que han marcado a generaciones de jugadores. Ven a revivir la historia de los videojuegos a través de una presentación de las colecciones de juegos retro de PUZZLE.

FOTO EN JUEGOS

BERDUUU nos invita a descubrir los impresionantes paisajes, criaturas y personajes que pueblan nuestros juegos favoritos.

JUEGOS INDEPENDIENTES EST GAMES

Est Games Contest es un certamen dedicado a los videojuegos independientes. En el marco del certamen, PUZZLE presentará algunos de los títulos preseleccionados para el Octopix (el premio que se concede en el evento).

THE REVERB LIGHTER – CONTROLADOR ALTERNATIVO (14.00 h – 18.00 h)

L’Allumeur de réverbères es una instalación interactiva nacida de la hibridación de los videojuegos y los juegos de construcción tradicionales. En ella, el jugador debe construir puentes para que el farolero pueda cruzar de una isla celeste a otra.

INVITATIONEM (14.00 h – 18.00 h)

Invitationem es un corto juego de terror independiente de Julien BARTHOLINI. Se inspira en los juegos point & click de los años 90?

A partir de 16 años.

Im Dezember kehrt « REPLAY 5 », die PUZZLE-Veranstaltung für Videospiele und digitale Kunst, zurück. Lassen Sie Ihre Controller glühen: Turniere, Arcade-Terminals, Konferenzen, In-Game-Fotos, Indie-Spiele, alternative Controller und E-Sports werden das Pixel-Feuerwerk sein, das dieses ereignisreiche Jahr abschließt!

ARCADE-TERMINAL – TRIPTYK GAMES

Tauchen Sie ein in die Atmosphäre der Arcade-Hallen. Tryptik Games stellt Ihnen seine Automaten und Flipperautomaten in einer spielbaren Ausstellung vor. Am Samstag, dem 2. Dezember, werden außerdem zwei Turniere an den Automaten veranstaltet.

AUSSTELLUNG VIDEOSPIELE

Nintendo, Sega, Microsoft oder Sony sind Namen, die Generationen von Spielern geprägt haben. Anhand einer Präsentation der Retro-Gaming-Sammlung von PUZZLE können Sie die Geschichte der Videospiele erleben.

PHOTO IN GAMES

Mit seinen künstlerischen Videospielaufnahmen lädt BERDUUU uns dazu ein, die atemberaubenden Landschaften, Kreaturen und Charaktere zu entdecken, die unsere Lieblingsspiele bevölkern.

UNABHÄNGIGE SPIELE EAST GAMES

Der Est Games Contest ist eine Veranstaltung, die unabhängigen Videospielen gewidmet ist. Anlässlich dieses Wettbewerbs wird PUZZLE Ihnen einige Titel vorstellen, die für den Octopix (Preis, der bei dieser Veranstaltung verliehen wird) ausgewählt wurden.

Der Hallenzünder – Alternativer Controller (14:00 – 18:00 Uhr)

L’Allumeur de Laternes ist eine interaktive Installation, die aus der Hybridisierung von Videospielen und traditionellen Konstruktionsspielen entstanden ist. Hier muss der Spieler Brücken bauen, damit der « Laternenanzünder » von einer himmlischen Insel zur anderen gelangen kann.

INVITATIONEM (14h – 18h)

Invitationem ist ein kurzes, unabhängiges Horrorspiel von Julien BARTHOLINI. Es ist von den Point & Click-Spielen der 90er Jahre inspiriert

Ab 16 Jahren.

