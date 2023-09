EXPOSITION DROIT DES ENFANTS 1 place André Malraux Thionville, 21 novembre 2023, Thionville.

Thionville,Moselle

Violences, comment les défendre ? Leur corps est un trésor, leur en parler, c’est les protéger.. Tout public

Samedi 2023-11-21 10:00:00 fin : 2023-11-25 18:00:00. 0 EUR.

1 place André Malraux

Thionville 57100 Moselle Grand Est



Violence, how can we defend them? Their bodies are a treasure, and talking to them about it means protecting them.

¿Cómo podemos protegerles de la violencia? Sus cuerpos son un tesoro, y hablarles de ello significa protegerlos.

Gewalt, wie kann man sie verteidigen? Ihr Körper ist ein Schatz, und wenn Sie mit ihnen darüber sprechen, können Sie sie schützen.

Mise à jour le 2023-08-24 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME