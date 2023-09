ATELIER SONOTHÉRAPIE 1 place André Malraux Thionville, 8 novembre 2023, Thionville.

Thionville,Moselle

Viens soigner les bleus de l’âme à travers ce moment de détente. La sonothérapie est l’art de mettre en mouvement l’énergie à travers le son et les vibrations

des instruments. Celui-ci permet de révéler, fluidifier et dénouer les tensions et blocages.

> Parents-enfants, dès 6 ans / Sur inscription. Enfants

Mercredi 2023-11-08 16:00:00 fin : 2023-11-08 17:30:00. 0 EUR.

1 place André Malraux

Thionville 57100 Moselle Grand Est



Come and heal the blues of the soul with this relaxing experience. Sonotherapy is the art of setting energy in motion through the sound and vibrations of instruments

instruments. It helps to reveal, fluidify and release tensions and blockages.

> Parents and children, aged 6 and over / Registration required

Ven a curar el blues del alma con esta relajante experiencia. La sonoterapia es el arte de poner en movimiento la energía a través del sonido y las vibraciones de los instrumentos

instrumentos. Ayuda a revelar, fluidificar y liberar tensiones y bloqueos.

> Padres e hijos, a partir de 6 años / Inscripción obligatoria

Heile die blauen Flecken deiner Seele mit diesem entspannenden Moment. Die Klangtherapie ist die Kunst, Energie durch Klang und Vibrationen in Bewegung zu setzen

von Instrumenten. So können Spannungen und Blockaden aufgedeckt, verflüssigt und gelöst werden.

> Eltern-Kind, ab 6 Jahren / Auf Anmeldung

Mise à jour le 2023-08-24 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME