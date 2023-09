EXPOSITION ÉDUCATION AUX MÉDIAS 1 place André Malraux Thionville, 7 novembre 2023, Thionville.

Thionville,Moselle

PUZZLE et le magazine Astrapi t’invitent à découvrir les coulisses du journalisme grâce à un parcours de modules en bois. Les visiteurs de tout âge pourront jouer pour affûter leurs connaissances sur les médias et devenir des lecteurs avertis sachant débusquer les fausses informations. Cette exposition, moment de jeu et d’apprentissage, est soutenue par le Ministère de la Culture.. Enfants

Samedi 2023-11-07 10:00:00 fin : 2023-11-25 18:00:00. 0 EUR.

1 place André Malraux

Thionville 57100 Moselle Grand Est



PUZZLE and Astrapi magazine invite you to take a behind-the-scenes look at the world of journalism through a series of wooden modules. Visitors of all ages can play to sharpen their knowledge of the media and become informed readers who know how to spot false information. The exhibition is supported by the French Ministry of Culture.

PUZZLE y la revista Astrapi te invitan a adentrarte en los entresijos del periodismo con un recorrido de módulos de madera. Visitantes de todas las edades pueden participar en juegos para afinar sus conocimientos sobre los medios de comunicación y convertirse en lectores informados que saben detectar las informaciones falsas. La exposición cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura francés.

PUZZLE und das Magazin Astrapi laden dich ein, auf einem Parcours aus Holzmodulen hinter die Kulissen des Journalismus zu blicken. Besucher aller Altersgruppen können spielerisch ihr Wissen über die Medien verfeinern und zu erfahrenen Lesern werden, die falsche Informationen aufdecken können. Die Ausstellung ist ein Spiel- und Lernerlebnis und wird vom französischen Kulturministerium unterstützt.

Mise à jour le 2023-08-24 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME