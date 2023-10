L’HEURE BLEUE 1 place André Malraux Thionville, 21 septembre 2023, Thionville.

Si aujourd’hui le bleu est la couleur pre´fe´re´e des Occidentaux, elle n’était pas aussi populaire sous l’Antiquité. Il faudra traverser la mer Méditerranée jusqu’en Égypte antique pour que le bleu symbolise croyances et spiritualité. Cette couleur chargée d’Histoire a voyagé a` travers les siècles pour devenir celle du ciel,

de l’eau, du mystère, du lointain …

Comme le souligne Michel PASTOUREAU, « c’est la société qui fait la couleur ». Elle construit ses codes et les sensations qui nous transportent lorsque nous la contemplons. A` la seconde moitié du XXème siècle, certains artistes en font leur couleur exclusive témoignant de son succès. Les artistes contemporains utilisent toujours le bleu pour représenter les éléments naturels mais également pour exprimer la paix, l’invitation a` la méditation et a` l’unité.

Plus qu’une couleur, le bleu devient désormais une identité visuelle sur la scène artistique. Issu de pigments naturels, chimiques ou restitués numériquement, le bleu offre une palette riche permettant a` l’œil de se perdre au plus profond des œuvres d’art.

Le bleu est omniprésent dans notre vie quotidienne. De la terre jusqu’aux cieux, de l’aube a` la nuit, c’est un dégradé illimite´ que cette teinte invite a` contempler.. Tout public

While blue is the preferred color of Westerners today, it was not so popular in ancient times. It was not until we crossed the Mediterranean Sea to ancient Egypt that blue came to symbolize beliefs and spirituality. This color steeped in history has traveled down the centuries to become the color of the sky,

water, mystery, the distant?

As Michel PASTOUREAU points out, « it’s society that makes color ». It builds its codes and the sensations that transport us when we contemplate it. In the second half of the twentieth century, certain artists made it their exclusive color, testifying to its success. Contemporary artists still use blue to represent natural elements, but also to express peace, an invitation to meditation and unity.

More than just a color, blue has become a visual identity on the art scene. Whether derived from natural, chemical or digitally rendered pigments, blue offers a rich palette that allows the eye to lose itself in the depths of works of art.

Blue is omnipresent in our daily lives. From the earth to the heavens, from dawn to night, it’s an unlimited gradation that this hue invites us to contemplate.

Aunque el azul es hoy el color preferido de los occidentales, no lo era tanto en la Antigüedad. No fue hasta que se cruzó el mar Mediterráneo, hasta el antiguo Egipto, cuando el azul pasó a simbolizar las creencias y la espiritualidad. Este color cargado de historia ha recorrido los siglos hasta convertirse en el color del cielo,

el agua, el misterio y el futuro lejano..

Como señala Michel PASTOUREAU, « es la sociedad la que hace el color ». Construye sus códigos y las sensaciones que nos transportan cuando lo contemplamos. En la segunda mitad del siglo XX, algunos artistas lo convirtieron en su color exclusivo, reflejo de su éxito. Los artistas contemporáneos siguen utilizando el azul para representar los elementos naturales, pero también para expresar la paz, una invitación a la meditación y la unidad.

Más que un color, el azul se está convirtiendo en una identidad visual en la escena artística. Ya proceda de pigmentos naturales, químicos o digitales, el azul ofrece una rica paleta que permite al ojo perderse en las profundidades de las obras de arte.

El azul es omnipresente en nuestra vida cotidiana. De la tierra al cielo, del amanecer a la noche, es una gradación ilimitada que este tono nos invita a contemplar.

Blau ist heute die beliebteste Farbe in der westlichen Welt, doch in der Antike war sie nicht so populär. Erst nach der Überquerung des Mittelmeers bis ins alte Ägypten wurde Blau zum Symbol für Glauben und Spiritualität. Diese geschichtsträchtige Farbe reiste durch die Jahrhunderte und wurde zur Farbe des Himmels,

des Wassers, des Geheimnisses, der Ferne?

Wie Michel PASTOUREAU betont, « ist es die Gesellschaft, die die Farbe macht ». Sie baut ihre Codes und die Empfindungen auf, die uns beim Betrachten der Farbe mitreißen. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts machten einige Künstler die Farbe Blau zu ihrer exklusiven Farbe, was ihren Erfolg belegt. Zeitgenössische Künstler verwenden Blau immer noch, um die Elemente der Natur darzustellen, aber auch um Frieden, Meditation und Einheit auszudrücken.

Blau ist mehr als nur eine Farbe, es ist zu einer visuellen Identität in der Kunstszene geworden. Blau wird aus natürlichen, chemischen oder digital erzeugten Pigmenten gewonnen und bietet eine reiche Palette, die es dem Auge ermöglicht, sich in den Tiefen der Kunstwerke zu verlieren.

Blau ist in unserem täglichen Leben allgegenwärtig. Von der Erde bis zum Himmel, von der Morgendämmerung bis zur Nacht lädt diese Farbe zu einer unbegrenzten Abstufung ein.

