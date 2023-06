LECTURE AU PATIO 1 place André Malraux Thionville, 12 juillet 2023, Thionville.

Thionville,Moselle

Lectures jeune public coup de cœur des bibliothécaires.

Toit terrasse / Parents-enfants

Sur inscription. Tout public

Mercredi 2023-07-12 à 11:00:00 ; fin : 2023-07-12 12:00:00. 0 EUR.

1 place André Malraux

Thionville 57100 Moselle Grand Est



The librarians’ favorite readings for young audiences.

Roof terrace / Parents and children

Registration required

Las lecturas favoritas de los bibliotecarios para el público infantil.

Terraza / Padres e hijos

Inscripción obligatoria

Lesungen für junges Publikum – Lieblingslektüre der Bibliothekarinnen.

Dachterrasse / Eltern-Kind

Nach Anmeldung

Mise à jour le 2023-06-09 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME