Sous le regard du ciel – Natacha Baluteau 1 Place Achille Zavatta Panazol Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Panazol Sous le regard du ciel – Natacha Baluteau 1 Place Achille Zavatta Panazol, 10 octobre 2023, Panazol. Panazol,Haute-Vienne Exposition de Natacha Baluteau « Sous le regard du ciel ». Vernissage : mercredi 11 Octobre à 19h..

2023-10-10 fin : 2023-10-31 . EUR.

1 Place Achille Zavatta Médiathèque

Panazol 87350 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Exhibition by Natacha Baluteau « Sous le regard du ciel ». Opening: Wednesday October 11, 7pm. Exposición de Natacha Baluteau « Sous le regard du ciel ». Inauguración: miércoles 11 de octubre a las 19.00 h. Ausstellung von Natacha Baluteau « Sous le regard du ciel » (Unter dem Blick des Himmels). Vernissage: Mittwoch, 11. Oktober um 19 Uhr. Mise à jour le 2023-10-05 par OT Limoges Métropole Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Panazol Autres Lieu 1 Place Achille Zavatta Adresse 1 Place Achille Zavatta Médiathèque Ville Panazol Departement Haute-Vienne Lieu Ville 1 Place Achille Zavatta Panazol latitude longitude 45.83759;1.30613

1 Place Achille Zavatta Panazol Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/panazol/