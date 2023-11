Concert Exultate 1 Place Abbé Menjoulet Oloron-Sainte-Marie, 23 novembre 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

Le chœur Exultate dans sa configuration chœur de chambre propose un concert a capella ce soir.

Un voyage dans le temps de la Renaissance à nos jours, avec des oeuvres de Marenzio, Lotti, De Lassus, Hassler, Poulenc, Fauré, Ravel, Pärt et Juliot entre autres compositeurs..

2023-11-23 fin : 2023-11-23 23:00:00. EUR.

1 Place Abbé Menjoulet Eglise Sainte-Croix

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Exultate chamber choir presents an a capella concert this evening.

A journey through time from the Renaissance to the present day, with works by Marenzio, Lotti, De Lassus, Hassler, Poulenc, Fauré, Ravel, Pärt and Juliot among other composers.

El coro de cámara Exultate ofrece esta noche un concierto a capella.

Un viaje en el tiempo desde el Renacimiento hasta nuestros días, con obras de Marenzio, Lotti, De Lassus, Hassler, Poulenc, Fauré, Ravel, Pärt y Juliot entre otros compositores.

Der Chor Exultate in seiner Kammerchor-Konfiguration bietet heute Abend ein A-cappella-Konzert an.

Eine Zeitreise von der Renaissance bis heute mit Werken von Marenzio, Lotti, De Lassus, Hassler, Poulenc, Fauré, Ravel, Pärt, Juliot und anderen Komponisten.

Mise à jour le 2023-11-10 par Office de Tourisme du Haut-Béarn