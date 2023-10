Grand Concert Solidaire 1 Place Abbé Menjoulet Oloron-Sainte-Marie, 17 novembre 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

Indépendamment de la recherche fondamentale conduite par le monde médical mais aussi par des structures comme « Enfants-Cancers-Santé » créés par des Lions pour tenter de lutter au mieux contre le cancer pédiatrique (2500 nouveaux cas par an d’enfants et ados de 0 à 18 ans), d’autres associations telles que Koala, s’emploient à divertir et égayer le quotidien de ces enfants en souffrance.

Et c’est précisément pour les soutenir dans cette action assez remarquable qu’en partenariat avec l’antenne locale d’Oloron de la Ligue contre le Cancer, le Lions Club organise un grand concert solidaire avec ces deux magnifiques ensembles que sont l’Orchestre Junior de l’Harmonie Municipale et la Folie Galaxy.

Au profit des enfants atteints de cancers et leucémies du Centre Hospitalier de Pau..

2023-11-17 fin : 2023-11-17 23:59:00. EUR.

1 Place Abbé Menjoulet Eglise Sainte-Croix

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Independently of the fundamental research carried out by the medical world, but also by structures such as « Enfants-Cancers-Santé » (Children-Cancer-Health), set up by Lions to do their utmost to combat pediatric cancer (2,500 new cases per year among children and teenagers aged 0-18), other associations such as Koala, are working to entertain and brighten up the daily lives of these suffering children.

And it’s precisely to support them in this remarkable work that, in partnership with the local Oloron branch of the Ligue contre le Cancer, the Lions Club is organizing a grand solidarity concert with two magnificent ensembles: the Orchestre Junior de l’Harmonie Municipale and the Folie Galaxy.

To benefit children with cancer and leukemia at the Centre Hospitalier de Pau.

Además de la investigación fundamental llevada a cabo por el mundo médico, pero también por organizaciones como « Enfants-Cancers-Santé », creada por los Leones para hacer todo lo posible por combatir el cáncer pediátrico (2.500 nuevos casos al año en niños y adolescentes de 0 a 18 años), otras asociaciones como Koala trabajan para entretener y alegrar la vida diaria de estos niños que sufren.

Precisamente para apoyarles en esta notable labor, el Club de Leones organiza, en colaboración con la sección local de Oloron de la Ligue contre le Cancer, un gran concierto solidario en el que participarán dos magníficos conjuntos: la Orchestre Junior de l’Harmonie Municipale y Folie Galaxy.

La recaudación se destinará a los niños enfermos de cáncer y leucemia del hospital de Pau.

Neben der Grundlagenforschung, die von Medizinern betrieben wird, und Strukturen wie « Enfants-Cancers-Santé », die von Lions gegründet wurden, um Kinderkrebs (2500 neue Fälle pro Jahr bei Kindern und Jugendlichen zwischen 0 und 18 Jahren) zu bekämpfen, bemühen sich auch andere Vereine wie Koala darum, den Alltag dieser leidenden Kinder zu unterhalten und aufzuheitern.

Um sie bei dieser bemerkenswerten Arbeit zu unterstützen, organisiert der Lions Club in Zusammenarbeit mit der lokalen Zweigstelle der Krebsliga in Oloron ein großes Solidaritätskonzert mit den beiden großartigen Ensembles Orchestre Junior de l’Harmonie Municipale (Juniororchester der städtischen Harmonie) und Folie Galaxy.

Das Konzert kommt krebs- und leukämiekranken Kindern im Centre Hospitalier de Pau zugute.

Mise à jour le 2023-10-21 par Office de Tourisme du Haut-Béarn