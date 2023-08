L’orgue Clergeau de l’église Sainte-Croix 1 Place Abbé Menjoulet Oloron-Sainte-Marie, 17 septembre 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

Après 60 ans d’absence, un orgue du 19e siècle s’est installé en l’église Sainte-Croix. Venez découvrir, écouter et toucher cet instrument mystérieux..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 17:00:00. EUR.

1 Place Abbé Menjoulet Eglise Sainte-Croix

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



After a 60-year absence, a 19th-century organ has been installed in the Eglise Sainte-Croix. Come and discover, listen to and touch this mysterious instrument.

Tras 60 años de ausencia, se ha instalado un órgano del siglo XIX en la iglesia de Sainte-Croix. Venga a descubrir, escuchar y tocar este misterioso instrumento.

Nach 60 Jahren Abwesenheit ist eine Orgel aus dem 19. Jahrhundert in die Kirche Sainte-Croix eingezogen. Kommen Sie und entdecken, hören und berühren Sie dieses geheimnisvolle Instrument.

Mise à jour le 2023-08-25 par Office de Tourisme du Haut-Béarn