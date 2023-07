Visite guidée originale « Santé et climatisme » à Dieulefit 1, Place Abbé Magnet Dieulefit, 21 juillet 2023, Dieulefit.

Dieulefit,Drôme

Au gré d’une visite du patrimoine naturel et bâti, Aline, guide-conférencière, vous expose tous ses secrets sur le climat, les savoir-faire en matière de santé, l’accueil de la population.

À faire en famille ou entre amis..

1, Place Abbé Magnet

Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Visit Dieulefit while doing exercices. Our guide will tell you all about climate, health, population… A great activity for family or friends!

Durante una visita al patrimonio natural y construido, Aline, guía y conferenciante, le contará todos sus secretos sobre el clima, el saber hacer en materia de salud, la acogida de la población.

Para hacer en familia o con amigos.

Bei einem Rundgang durch das Natur- und Baukulturerbe enthüllt Ihnen die Fremdenführerin Aline alle Geheimnisse über das Klima, das Know-how im Gesundheitsbereich und den Empfang der Bevölkerung.

Ein Ausflug mit der Familie oder mit Freunden.

