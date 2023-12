Christmas Party à la Médiathèque 1, Place 9 Brisah Meilhan-sur-Garonne, 9 décembre 2023 15:00, Meilhan-sur-Garonne.

Meilhan-sur-Garonne,Lot-et-Garonne

Christmas Party à la Médiathèque.

De 15h à 18h :

– Création de cartes de Noël.

– Lectures à la carte.

– Lancement du club de lecture à 16h30..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 18:00:00. .

1, Place 9 Brisah Médiathèque

Meilhan-sur-Garonne 47180 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Christmas Party at the Médiathèque.

From 3pm to 6pm:

– Creation of Christmas cards.

– A la carte readings.

– Book club launch at 4.30pm.

Fiesta de Navidad en la Médiathèque.

De 15.00 a 18.00 h:

– Creación de tarjetas de Navidad.

– Lecturas a la carta.

– Presentación del club de lectura a las 16.30 h.

Christmas Party in der Mediathek.

Von 15h bis 18h :

– Gestaltung von Weihnachtskarten.

– Lesungen à la carte.

– Start des Leseclubs um 16:30 Uhr.

Mise à jour le 2023-12-06 par OT Val de Garonne