Visite commentée : Le Bourg de Pizançon 1 Pl. de l’Eglise de Pizancon Chatuzange-le-Goubet, 21 juillet 2023, Chatuzange-le-Goubet.

Chatuzange-le-Goubet,Drôme

Suivez le guide-conférencier au cœur du bourg de Pizançon et découvrez son

histoire, du premier château construit au Moyen Âge, en passant par l’église Saint Michel jusqu’aux transformations du village ces trente dernières années..

2023-07-21 à 18:00:00 ; fin : 2023-07-21 . .

1 Pl. de l’Eglise de Pizancon Devant l’église

Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Follow the guide in the heart of the village of Pizançon and discover its history

from the first castle built in the Middle Ages, through the church of Saint Michel to the transformations of the village in the last thirty years.

Siga al guía por el corazón del pueblo de Pizançon y descubra su historia

historia, desde el primer castillo construido en la Edad Media, pasando por la iglesia de Saint Michel, hasta las transformaciones del pueblo en los últimos treinta años.

Folgen Sie dem Fremdenführer durch das Herz des Dorfes Pizançon und entdecken Sie die Geschichte des Dorfes

erfahren Sie mehr über die Geschichte des Dorfes, von der ersten Burg, die im Mittelalter erbaut wurde, über die Kirche Saint Michel bis hin zu den Veränderungen der letzten dreißig Jahre.

Mise à jour le 2023-05-24 par Valence Romans Tourisme