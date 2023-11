MARCHE DE NOEL DES CREATEURS AU PORTE-VUE 1 Pl. de l’Église Château-Thébaud, 2 décembre 2023, Château-Thébaud.

Château-Thébaud,Loire-Atlantique

Marché de Noël des Créateurs de Château Thébaud! Une sélection d’artisans, de producteurs et de créateurs qui vous feront découvrir avec passion leurs productions: Cuir, herboristerie, bijoux, Couture 0déchets, livres etc…

2023-12-02 fin : 2023-12-02 18:00:00. .

1 Pl. de l’Église

Château-Thébaud 44690 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Château Thébaud Creators’ Christmas Market! A selection of artisans, producers and creators who will passionately introduce you to their creations: leather, herbalism, jewelry, 0-waste sewing, books and more…

¡Mercado navideño de creadores de Château Thébaud! Una selección de artesanos, productores y creadores le mostrarán su pasión por su trabajo: cuero, hierbas, bisutería, costura 0 residuos, libros, etc.

Weihnachtsmarkt der Kreativen in Château Thébaud! Eine Auswahl an Kunsthandwerkern, Produzenten und Designern, die Ihnen mit Leidenschaft ihre Produkte vorstellen: Leder, Kräuter, Schmuck, Nähen ohne Abfälle, Bücher etc.

Mise à jour le 2023-11-13 par eSPRIT Pays de la Loire