Journée du Patrimoine 2023 – Technicentre SNCF Nouvelle Aquitaine 1 Passerelle Montplaisir Limoges, 16 septembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Le Technicentre SNCF de la Nouvelle-Aquitaine ouvre ses portes.

Venez passer une journée immersive au cœur du Technicentre de Limoges. Vous aurez l’opportunité de découvrir le patrimoine SNCF lors d’une visite du site en compagnie d’ agents, qui vous feront vivre la magie de cet endroit.

Que vous soyez passionné(e) par le milieu ferroviaire, que vous souhaitiez passer une journée ludique en famille ou que vous désiriez explorer les métiers, cette journée est faite pour vous.

Sur inscription à partir du 1 septembre sur : https://affluences.com/.

2023-09-16 fin : 2023-09-16 12:00:00. EUR.

1 Passerelle Montplaisir Technicentre SNCF Nouvelle Aquitaine

Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The SNCF Technicentre in the Nouvelle-Aquitaine region opens its doors.

Come and spend an immersive day at the heart of the Limoges Technicentre. You’ll have the opportunity to discover the SNCF’s heritage during a tour of the site in the company of agents, who will let you experience the magic of this place.

Whether you’re passionate about the railways, looking for a fun day out with the family or want to explore the professions, this is the day for you.

Registration from September 1 onwards at: https://affluences.com/

El Centro Técnico de la SNCF en la región de Nouvelle-Aquitaine abre sus puertas.

Venga a pasar una jornada de inmersión en el corazón del Technicentre de Limoges. Tendrá la oportunidad de descubrir el patrimonio de la SNCF durante un recorrido por las instalaciones en compañía de agentes, que le ayudarán a experimentar la magia de este lugar.

Tanto si es un apasionado del ferrocarril como si desea pasar un día divertido en familia o explorar las profesiones, éste es su día.

Inscríbase a partir del 1 de septiembre en: https://affluences.com/

Das SNCF-Technikzentrum in der Region Nouvelle-Aquitaine öffnet seine Türen.

Verbringen Sie einen Tag im Herzen des Technikzentrums von Limoges. Sie haben die Möglichkeit, das Erbe der SNCF zu entdecken, indem Sie die Anlage in Begleitung von Mitarbeitern besichtigen, die Ihnen die Magie dieses Ortes näher bringen.

Egal, ob Sie sich für die Eisenbahn interessieren, einen Tag mit der Familie verbringen möchten oder einen Einblick in die Berufswelt erhalten möchten, dieser Tag ist genau das Richtige für Sie.

Anmeldung ab dem 1. September unter: https://affluences.com/

Mise à jour le 2023-08-21 par OT Limoges Métropole