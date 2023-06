Eglise Saint-Maimboeuf 1 Parvis Jean Flory Montbéliard, 1 juillet 2023, Montbéliard.

Montbéliard,Doubs

Bâtie de 1850 à 1875 pour affirmer la reconquête du catholicisme sur le luthéranisme, l’Eglise Saint Maimboeuf domine la ville..

1 Parvis Jean Flory

Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



Built from 1850 to 1875 to affirm the reconquest of Catholicism over Lutheranism, the Church of Saint Maimboeuf dominates the town.

Construida entre 1850 y 1875 para afirmar la reconquista del catolicismo sobre el luteranismo, la iglesia de Saint Maimboeuf domina la ciudad.

Die Kirche Saint Maimboeuf wurde von 1850 bis 1875 erbaut, um die Rückeroberung des Katholizismus vom Luthertum zu bekräftigen, und dominiert die S…

