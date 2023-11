Portes ouvertes – Ventes de Noël 1 pace de la libération Chantelle Catégories d’Évènement: Allier

Chantelle Portes ouvertes – Ventes de Noël 1 pace de la libération Chantelle, 1 décembre 2023, Chantelle. Chantelle,Allier Peintures, livres, sculptures, papeterie créative, mobiles. Atelier collage gratuit en continu..

2023-12-01 10:00:00 fin : 2023-12-01 18:00:00. .

1 pace de la libération L’Atelier l’Arbre Bleu

Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Paintings, books, sculptures, creative stationery, mobiles. Continuous free collage workshop. Pinturas, libros, esculturas, papelería creativa, móviles. Taller continuo y gratuito de collage. Gemälde, Bücher, Skulpturen, kreative Schreibwaren, Mobiles. Durchgehend kostenloser Collage-Workshop.

