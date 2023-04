Marché de la Papote 1 montée de la Clare, 1 janvier 2023, Jarrie.

Organisé par le Centre Socioculturel André Malraux.

Ce marché de producteur est hebdomadaire avec des vendeurs de fruits et légumes, fromagers, une personne qui vend des oeufs, une autre des plants à repiquer, barbier, coutelier, etc..

2023-01-01 à 15:30:00 ; fin : 2023-12-31 19:00:00. .

1 montée de la Clare CSC Malraux

Jarrie 38560 Isère Auvergne-Rhône-Alpes



Organized by the Centre Socioculturel André Malraux

This farmer’s market is held weekly with fruit and vegetable vendors, cheese makers, a person selling eggs, a person selling plants to be transplanted, barber, cutlery maker, etc.

Organizado por el Centre Socioculturel André Malraux

Este mercado de agricultores se celebra semanalmente, con vendedores de frutas y verduras, queseros, un vendedor de huevos, un trasplantador, un barbero, un cuchillero, etc.

Organisiert vom Centre Socioculturel André Malraux

Dieser Bauernmarkt findet wöchentlich statt und umfasst Obst- und Gemüseverkäufer, Käser, eine Person, die Eier verkauft, eine andere, die Setzlinge zum Pikieren verkauft, Barbiere, Messerschmiede, etc.

Mise à jour le 2022-07-05 par Office de Tourisme Grenoble Alpes