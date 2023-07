Journées Européennes du Patrimoine – Domaine de Montautre, châteaux et dépendances 1 Montautre Fromental, 16 septembre 2023, Fromental.

Fromental,Haute-Vienne

Pour la 2ème année consécutive, Serge Lacaze ouvre les portes de son domaine de Montautre . Le château du XVe siècle a été complété d’une tour-escalier au XVIe siècle. Christian Rémy, docteur en histoire médiévale : « Montautre est un site particulièrement emblématique d’une frange très importante de l’habitat seigneurial Limousin trop peu pris en compte, à savoir celui de la noblesse la plus modeste de la fin du Moyen Âge ». Au programme : accueil au châtelet d’entrée et commentaire général sur le site ; présentation de la basse-cour et des vestiges gallo-romains ; présentation de la haute-cour et commentaire sur l’architecture du château ; visite du bâtiment des gardes (dont mini-musée) avec écuries, salle des gradés, salle des gardes, boulangerie, chapelle ; dans le château : cuisine, salon, tour escalier, chambres seigneuriale et de la comtesse… Réservation obligatoire. 30 pers. max..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 16:30:00. EUR.

1 Montautre Domaine de Montautre

Fromental 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



For the 2nd year running, Serge Lacaze opens the doors of his Montautre estate. The 15th-century château was extended with a staircase tower in the 16th century. Christian Rémy, PhD in medieval history: « Montautre is a particularly emblematic site for a very important and underestimated fringe of Limousin seigniorial housing, namely that of the more modest nobility of the late Middle Ages ». Program: welcome at the châtelet entrance and general commentary on the site; presentation of the lower courtyard and Gallo-Roman remains; presentation of the upper courtyard and commentary on the castle’s architecture; visit to the guards’ building (including mini-museum) with stables, guard room, guard room, bakery, chapel; in the castle: kitchen, salon, staircase tower, seigneurial and countess’s bedrooms… Booking essential. 30 people max.

Por segundo año consecutivo, Serge Lacaze abre las puertas de su finca de Montautre. El castillo del siglo XV fue ampliado con una torre escalonada en el siglo XVI. Christian Rémy, doctor en historia medieval, afirma: « Montautre es un lugar particularmente emblemático de una parte muy importante del hábitat señorial del Lemosín, que ha recibido muy poca atención, a saber, el de la nobleza más modesta de finales de la Edad Media ». Programa: acogida en la puerta de entrada y comentarios generales sobre el lugar; presentación del patio inferior y de los vestigios galo-romanos; presentación del patio superior y comentarios sobre la arquitectura del castillo; visita del edificio de los guardias (mini-museo incluido) con caballerizas, sala de oficiales, sala de guardias, panadería, capilla; en el castillo: cocina, salón, torre de la escalera, habitaciones del señor y de la condesa, etc. Imprescindible reservar. 30 personas máximo.

Im zweiten Jahr in Folge öffnet Serge Lacaze die Tore seines Anwesens Montautre . Das Schloss aus dem 15. Jahrhundert wurde im 16. Jahrhundert um einen Treppenturm ergänzt. Christian Rémy, Doktor der mittelalterlichen Geschichte: « Montautre ist ein besonders emblematischer Ort für einen sehr wichtigen, zu wenig beachteten Rand des herrschaftlichen Lebensraums im Limousin, nämlich den des bescheidensten Adels im Spätmittelalter ». Programm: Empfang am Eingangsschlösschen und allgemeiner Kommentar zur Anlage; Vorstellung des Unterhofs und der gallorömischen Überreste; Vorstellung des Oberhofs und Kommentar zur Architektur des Schlosses; Besichtigung des Wachgebäudes (einschließlich Mini-Museum) mit Stallungen, Gradierwerk, Wachsaal, Bäckerei, Kapelle; im Schloss: Küche, Salon, Treppenturm, herrschaftliche Zimmer und Zimmer der Gräfin… Reservierung erforderlich. max. 30 Pers.

