Concours d’équitation à Moncontour à Saint-Hilaire-Bonneval 1, Moncontour Saint-Hilaire-Bonneval, 15 septembre 2023, Saint-Hilaire-Bonneval.

Saint-Hilaire-Bonneval,Haute-Vienne

Concours de saut d’obstacles pour les cavaliers amateurs et professionnels (Epreuves de 0,95 cm à 1,35 cm).

2023-09-15 fin : 2023-09-17 . EUR.

1, Moncontour

Saint-Hilaire-Bonneval 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Jumping competitions for amateur and professional riders (from 0.95 cm to 1.35 cm)

Concursos de saltos para jinetes aficionados y profesionales (de 0,95 cm a 1,35 cm)

Springwettbewerb für Amateur- und Berufsreiter (Prüfungen von 0,95 cm bis 1,35 cm)

Mise à jour le 2023-09-14 par OT Briance Sud Haute-Vienne