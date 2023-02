1 mois sur “Les femmes, des droits !” Vermand Catégories d’Évènement: Aisne

Vermand

1 mois sur “Les femmes, des droits !”, 1 mars 2023, Vermand . 1 mois sur “Les femmes, des droits !” Grand Rue Vermand Aisne

2023-03-01 – 2023-03-31 Vermand

Aisne 0 0 Le Musée du Vermandois et Guillaume Doizy proposent un mois complet sur la thématique des droits des femmes. Retrouvez ici le programme complet : expositions, conférences, ciné-débats… qui se dérouleront du 1er et 31 mars à Vermand mais pas que ! EXPOSITIONS (entrée gratuite) : A / “Suffragettes” :

– du 1er au 31 mars, Médiathèque de Vermand

– vernissage le 1er mars à 18h30 B/ “Portraits de féministes” :

– du 6 au 12 mars, Centre social du Vermandois à Saint-Quentin

– du 13 au 19 mars, Adr’ESS à Saint-Quentin CONFÉRENCES (entrée gratuite) : – 10 mars à 18h : Prune Decoux et Hélène Vialle, “Les droits des femmes en France, Allemagne et Angleterre”, Médiathèque de Vermand

– 22 mars à 18h30 : Nadine Lombardi, “L’histoire récente des politiques publiques en faveur des droits des femmes”, Médiathèque de Vermand

– 28 mars à 18h : Emmanuelle Berthiaud, “Le rose et le bleu : la fabrique du féminin et du masculin depuis le renaissance”, Médiathèque de Vermand SPECTACLES (tout public, entrée gratuite) : – 14 mars à 14h : “Femmes, F’âmes, Flammes” un spectacle de Maribambelle (avec les services civiques d’UnisCité), Centre social du Vermandois à Saint-Quentin

– 14 mars à 20h : “Femmes, F’âmes, Flammes” un spectacle de Maribambelle (avec la chorale Fier.e.s et Queer), Médiathèque de Vermand CINÉ-DÉBATS AU CGR DE SAINT-QUENTIN : – 8 mars à 20h : « Les conquérantes ».

– 20 mars à 20h, « Annie Colère ». stephanie.roger02@gmail.com Vermand

dernière mise à jour : 2023-02-20 par

Détails Catégories d’Évènement: Aisne, Vermand Autres Lieu Vermand Adresse Grand Rue Vermand Aisne Ville Vermand lieuville Vermand Departement Aisne

Vermand Vermand Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vermand /

1 mois sur “Les femmes, des droits !” 2023-03-01 was last modified: by 1 mois sur “Les femmes, des droits !” Vermand 1 mars 2023 Aisne Grand Rue Vermand Aisne Vermand

Vermand Aisne