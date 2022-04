1 Mois, 1 Livre, 1 Auteur.e – Rencontre avec Maxime Bomant Centre LGBTQI+ Paris Ile de France, 7 avril 2022, Paris.

Le dimanche 10 avril 2022

de 17h30 à 18h45

. gratuit

Dimanche 10 avril à partir de 17h30, rencontre avec Maxime Bomant autour de son livre “Renaître”. L’histoire de la difficile acceptation de son homosexualité…

« Maxime a environ 10 ans lorsque s’imposent à lui les premiers questionnements autour de son attirance pour les garçons. 10 ans plus tard, au terme d’un long combat contre une puissante homophobie intériorisée, nourrie par un environnement sociétal, familial et religieux conformiste, Maxime parvient à faire son coming in et à sortir enfin du cadre qu’il s’était imposé de respecter.

Cette histoire témoigne de la puissance du processus de refoulement qui conduit certaines personnes à passer à côté de leur vie. Elle décrit le chemin intérieur complexe, douloureux et solitaire avant l´acceptation de soi.

L’auteur s’est attaché à retranscrire avec justesse, pudeur et authenticité son histoire, celle qu’il aurait aimé lire à son adolescence et qui l’aurait aidé à s’assumer lorsqu’il était seul face à ses questions.

Maxime est aujourd’hui médecin, écrivain entre Lyon et Paris. Il espère, à travers son témoignage dont une partie se passe au Centre lgbt de Paris, contribuer à aider les personnes qui seraient en difficulté avec l’acceptation de leur homosexualité et, de manière plus large, rappeler à tout un chacun que s’accepter, c’est être heureux. »

Centre LGBTQI+ Paris Ile de France 63 rue Beaubourg 75003 Paris

Contact : https://www.facebook.com/centrelgbtparisidf https://www.facebook.com/centrelgbtparisidf