1 Mois, 1 Livre, 1 Auteur.e – Rencontre avec Dorothée Adam Centre LGBTQI+ de Paris et d'Île-de-France Paris

1 Mois, 1 Livre, 1 Auteur.e – Rencontre avec Dorothée Adam Centre LGBTQI+ de Paris et d’Île-de-France, 12 février 2023, Paris. Le dimanche 12 février 2023

de 17h30 à 19h00

. gratuit De l’intérieur : 2 femmes, 1 quinquennat, 1 bébé – Livre BD de Dorothée Adam. Illustration Francis Buchet – en présence de l’auteure. Rencontre avec Dorothée Adam pour la sortie du livre BD : De l’intérieur : 2 femmes, 1 quinquennat, 1 bébé – Livre BD de Dorothée Adam. Illustration Francis Buchet – en présence de l’auteure. De l’intérieur : 2 femmes, 1 quinquennat, 1 bébé – Livre BD de Dorothée Adam. Illustration Francis Buchet – en présence de l’auteure. Ce récit raconte avec délicatesse, fraîcheur et humour la volonté farouche de deux femmes très amoureuses d’avoir un enfant, ponctué d’anecdotes au cœur du pouvoir français pendant le quinquennat de François Hollande. Nous sommes en France en 2012. Claire est musicienne, Dorothée est la réalisatrice officielle de l’Elysée. Elles ont décidé de s’aimer et veulent construire une famille. Mais c’est interdit lorsque l’on est 2 femmes en France. Spectatrices aux premières loges des consultations menées par François Hollande durant les manifestations du « mariage pour tous », voici le témoignage de leur aventure. Centre LGBTQI+ de Paris et d’Île-de-France 63 Rue Beaubourg 75003 Paris Contact : +33667683474 refculture@centrelgbtparis.org https://www.facebook.com/centrelgbtparisidf https://www.facebook.com/centrelgbtparisidf

