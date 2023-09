Exposition de photographies “Cœur de nature” 1 Mail Ouest Pithiviers, 4 octobre 2023, Pithiviers.

Pithiviers,Loiret

Exposition de macrophotographies réalisées par Jean-Pierre Théron. Passionné par la nature, ses photos permettent de regarder en détail les fleurs et les insectes qui les visitent..

Samedi 2023-10-04 12:30:00 fin : 2023-11-02 . EUR.

1 Mail Ouest

Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire



An exhibition of macrophotographs by Jean-Pierre Théron. Passionate about nature, his photos offer a detailed look at flowers and the insects that visit them.

Exposición de macrofotografías de Jean-Pierre Théron. Jean-Pierre Théron es un apasionado de la naturaleza, y sus fotos ofrecen una visión detallada de las flores y los insectos que las visitan.

Ausstellung von Makrofotografien, die von Jean-Pierre Théron erstellt wurden. Als leidenschaftlicher Naturliebhaber ermöglichen seine Fotos einen detaillierten Blick auf die Blumen und die Insekten, die sie besuchen.

Mise à jour le 2023-09-12 par OT GRAND PITHIVERAIS