Exposition "Entre Beauce et Gâtinais, regard sur le Pithiverais" / "L'or rouge du Gâtinais »

Pithiviers,Loiret

L’Office de Tourisme du Grand Pithiverais accueille, au mois de septembre, des photographies sur les ciels de Beauce et le safran..

Mercredi 2023-09-02 09:30:00 fin : 2023-10-03

1 Mail Ouest

Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire



In September, the Office de Tourisme du Grand Pithiverais is hosting a photo exhibition on Beauce skies and saffron.

En septiembre, la Oficina de Turismo de Grand Pithiverais mostrará fotografías del cielo y el azafrán de Beauce.

Im Fremdenverkehrsamt von Grand Pithiverais werden im September Fotografien über den Himmel der Beauce und Safran ausgestellt.

