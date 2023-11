Noël à Treigneux 1, Lotissement Les hauts de Treigneux Hauterives, 17 décembre 2023, Hauterives.

Hauterives,Drôme

Ne pas manquez ce RDV magique à l’approche des fêtes de noël ! Au programme : à 17h30 présentation de la crèche à la chapelle du cimetière et à 18h Concert de Noël par » La schola de la Galaure » à l’église de Treigneux..

1, Lotissement Les hauts de Treigneux Association patrimoine de Treigneux Eglise Saint Antoine

Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Don’t miss this magical event in the run-up to Christmas! On the program: at 5:30pm, presentation of the crib in the cemetery chapel, and at 6pm, a Christmas concert by « La schola de la Galaure » in Treigneux church.

No se pierda este acontecimiento mágico en vísperas de la Navidad El programa incluye la presentación de la cuna en la capilla del cementerio a las 17:30 y un concierto de Navidad de « La schola de la Galaure » en la iglesia de Treigneux a las 18:00.

Verpassen Sie nicht dieses magische RDV in der Vorweihnachtszeit! Das Programm: Um 17:30 Uhr wird die Krippe in der Friedhofskapelle vorgestellt und um 18:00 Uhr findet ein Weihnachtskonzert von « La schola de la Galaure » in der Kirche von Treigneux statt.

Mise à jour le 2023-11-19 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche