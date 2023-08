Matchs de la Coupe du Monde de Rugby au Château Moulin de Peyronin 1 Lieu dit Peyronnin Pujols, 8 septembre 2023, Pujols.

Pujols,Gironde

Matchs de la Coupe du Monde de Rugby au Château Moulin de Peyronin !

Cette année du Vendredi 8 Septembre au Samedi 28 Octobre, le Château Moulin de Peyronin met à l’honneur le rugby en diffusant gratuitement les matchs de la Coupe du Monde 2023.

Vous pourrez profiter d’un moment chaleureux et convivial en savourant les moments forts de la Coupe du Monde avec un verre de Peyronin ! Sur place vous pourrez retrouver les vins du domaine ainsi qu’un point de restauration qui sera à votre disposition.

Les dates et les horaires vous seront communiqués via nos réseaux sociaux et notre site internet avant le départ de cette Coupe du Monde mais aussi pendant.

Nous vous recommandons de réserver au préalable via notre site internet ou par téléphone au 05.57.40.79.34

Alors rassemblez vos amis, famille et venez supporter notre prometteuse équipe de France au Château Moulin de Peyronin !.

2023-09-08 fin : 2023-09-08 . .

1 Lieu dit Peyronnin

Pujols 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Rugby World Cup matches at Château Moulin de Peyronin!

This year, from Friday September 8 to Saturday October 28, Château Moulin de Peyronin is celebrating rugby by broadcasting the 2023 World Cup matches free of charge.

You’ll be able to enjoy a warm and friendly moment as you savor the highlights of the World Cup with a glass of Peyronin! On site, you’ll be able to sample the estate’s wines, as well as take advantage of a catering outlet.

Dates and times will be communicated to you via our social networks and website before and during the World Cup.

We recommend that you book in advance via our website or by telephone on 05.57.40.79.34

So get your friends and family together and come and support our promising French team at Château Moulin de Peyronin!

¡Partidos de la Copa del Mundo de Rugby en el Château Moulin de Peyronin!

Este año, del viernes 8 de septiembre al sábado 28 de octubre, el Château Moulin de Peyronin celebra el rugby retransmitiendo gratuitamente los partidos del Mundial 2023.

¡Podrá disfrutar de un momento cálido y amistoso mientras saborea los mejores momentos de la Copa del Mundo con una copa de Peyronin! También encontrará una selección de vinos de la finca en las instalaciones, así como un punto de restauración.

Las fechas y horarios se le comunicarán a través de nuestras redes sociales y nuestra página web antes del inicio de la Copa del Mundo y también durante el evento.

Le recomendamos que reserve con antelación a través de nuestra página web o por teléfono llamando al 05.57.40.79.34

Así que reúna a sus amigos y familiares y venga a apoyar a nuestro prometedor equipo francés en el Château Moulin de Peyronin

Spiele der Rugby-Weltmeisterschaft im Château Moulin de Peyronin!

Dieses Jahr wird das Château Moulin de Peyronin von Freitag, dem 8. September, bis Samstag, dem 28. Oktober, den Rugby-Sport ehren, indem es die Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft 2023 kostenlos überträgt.

Genießen Sie einen warmen und geselligen Moment, indem Sie die Höhepunkte der Weltmeisterschaft mit einem Glas Peyronin genießen! Vor Ort finden Sie die Weine des Weinguts sowie einen Imbiss, der Ihnen zur Verfügung stehen wird.

Die Daten und Uhrzeiten werden Ihnen über unsere sozialen Netzwerke und unsere Website vor dem Start des Weltcups, aber auch währenddessen mitgeteilt.

Wir empfehlen Ihnen, vorab über unsere Website oder telefonisch unter 05.57.40.79.34 zu reservieren

Also versammeln Sie Ihre Freunde und Familie und unterstützen Sie unsere vielversprechende französische Nationalmannschaft im Château Moulin de Peyronin!

Mise à jour le 2023-08-07 par Gironde Tourisme