Diffusion gratuite matchs coupe du monde rugby 2023

Pujols,Gironde

DIFFUSION GRATUITE DES MATCHS DE LA COUPE DU MONDE DE RUGBY2023 au Château Moulin de Peyronin à PUJOLS 33350 – Vous pourrez profiter d’un moment chaleureux et convivial avec un verre de Peyronin ainsi qu’un point de restauration qui sera mis à votre disposition. Les dates et les matchs :

– Vendredi 8/9 à 21h – France/Nouvelle Zélande

– Jeudi 14/9 à 21h – France / Uruguay – Jeudi 21/9 à 21h – France / Namibie

– Vendredi 6/10 à 21h – France / Italie

– Samedi 14/10 à 17h – Quart de finale – Samedi 14/10 à 21h – Quart de finale

– Dimanche 15/10 à 17h – Quart de finale – Dimanche 15/10 à 21h – Quart de finale

– Vendredi 20/10 à 21h – Demi finale

– Samedi 21/10 à 21h – Demi finale

– Vendredi 27/10 à 21h – Match pour la 3ème place

– Samedi 28/10 à 21h – Finale

Réservation recommandé au 05.57.40.79.34 ou https://www.chateaumoulindepeyronin.com/reservation-en-ligne.

1 Lieu-dit Peyronnin

Pujols 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine



FREE BROADCAST OF THE RUGBY WORLD CUP2023 matches at Château Moulin de Peyronin in PUJOLS 33350 – Enjoy a warm and friendly welcome with a glass of Peyronin and a snack bar. Dates and matches :

– Friday 8/9 at 9pm – France/New Zealand

– Thursday 14/9 at 9pm – France / Uruguay – Thursday 21/9 at 9pm – France / Namibia

– Friday 6/10 at 9pm – France / Italy

– Saturday 14/10 at 5pm – Quarter-final – Saturday 14/10 at 9pm – Quarter-final

– Sunday 15/10 at 5pm – Quarter-final – Sunday 15/10 at 9pm – Quarter-final

– Friday 20/10 at 9pm – Semi-final

– Saturday 21/10 at 9pm – Semi-final

– Friday 27/10 at 9pm – Match for 3rd place

– Saturday 28/10 at 9pm – Final

Reservations recommended on 05.57.40.79.34 or https://www.chateaumoulindepeyronin.com/reservation-en-ligne

TRANSMISIÓN GRATUITA DE LOS PARTIDOS DE LA COPA DEL MUNDO DE RUGBY 2023 en el Château Moulin de Peyronin en PUJOLS 33350 – Disfrute de un ambiente cálido y acogedor con una copa de Peyronin y un snack bar. Fechas y partidos :

– Viernes 8/9 a las 21:00 – Francia – Nueva Zelanda

– Jueves 14/9 a las 21:00 – Francia – Uruguay – Jueves 21/9 a las 21:00 – Francia – Namibia

– Viernes 6/10 a las 21:00 – Francia – Italia

– Sábado 14/10 a las 17:00 – Cuartos de final – Sábado 14/10 a las 21:00 – Cuartos de final

– Domingo 15/10 a las 17:00 – Cuartos de final – Domingo 15/10 a las 21:00 – Cuartos de final

– Viernes 20/10 a las 21.00 h – Semifinales

– Sábado 21/10 a las 21.00 h – Semifinal

– Viernes 27/10 a las 21:00 – Partido por el 3er puesto

– Sábado 28/10 a las 21h – Final

Se recomienda reservar en el 05.57.40.79.34 o en https://www.chateaumoulindepeyronin.com/reservation-en-ligne

KOSTENLOSE ÜBERTRAGUNG DER SPIELE DER RUGBY-WELTMEISTERSCHAFT2023 im Château Moulin de Peyronin in PUJOLS 33350 – Sie können einen warmen und geselligen Moment mit einem Glas Peyronin genießen, sowie einen Imbiss, der Ihnen zur Verfügung gestellt wird. Die Daten und Spiele :

– Freitag, 8.9. um 21 Uhr – Frankreich/Neuseeland

– Donnerstag, 14.9. um 21 Uhr – Frankreich / Uruguay – Donnerstag, 21.9. um 21 Uhr – Frankreich / Namibia

– Freitag, 6.10. um 21 Uhr – Frankreich / Italien

– Samstag, 14.10. um 17 Uhr – Viertelfinale – Samstag, 14.10. um 21 Uhr – Viertelfinale

– Sonntag, 15.10. um 17 Uhr – Viertelfinale – Sonntag, 15.10. um 21 Uhr – Viertelfinale

– Freitag, 20.10. um 21 Uhr – Halbfinale

– Samstag, 21.10. um 21 Uhr – Halbfinale

– Freitag, 27.10. um 21 Uhr – Spiel um den 3

– Samstag, 28.10. um 21 Uhr – Finale

Reservierung empfohlen unter 05.57.40.79.34 oder https://www.chateaumoulindepeyronin.com/reservation-en-ligne

