Fête de la récolte 1 Lieu-dit Pater Saint-Sève, 8 octobre 2023, Saint-Sève.

Saint-Sève,Gironde

Nous vous attendons avec impatience pour notre traditionnelle fête de la récolte.

Découverte de notre fascinant métier d’apicultrices ainsi que l’univers des abeilles avec une ruche vitrée, une expo photos, une visite de la miellerie, des ateliers, des dégustations, …

Marché fermier et artisanal: nos collègues agricultrices vous proposerons de la restauration en formule libre le midi ; vous pourrez déambuler autour des stands des artisanes et admirer leurs créations, et même vous laisser tenter.

Camp médiéval: nos amis médiévistes seront également présents avec leurs tentes et leurs ateliers. Ils se feront une joie de vous montrer leurs costumes et leur art. Ils feront même des démonstrations.

Toute la journée vous aurez à votre disposition un buvette pour vous rafraîchir et passer un moment convivial.

Nous vous conseillons de réserver pour les repas du midi..

2023-10-08 fin : 2023-10-08 18:00:00. .

1 Lieu-dit Pater

Saint-Sève 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine



We look forward to welcoming you to our traditional harvest festival.

Discover our fascinating profession as beekeepers and the world of bees with a glass hive, photo exhibition, visit to the honey house, workshops, tastings, etc

Farmers? and crafts market: our fellow farmers will be offering self-service catering at lunchtime; you can stroll around the crafts stalls and admire their creations, and even indulge in a little temptation.

Medieval camp: our medievalist friends will also be on hand with their tents and workshops. They’ll be delighted to show you their costumes and their art. They’ll even be giving demonstrations.

All day long, you’ll have a refreshment bar to refresh you and spend a convivial moment.

We advise you to make a reservation for lunch.

Le esperamos en nuestra tradicional fiesta de la cosecha.

Descubra nuestra apasionante profesión de apicultores y el mundo de las abejas con una colmena de cristal, una exposición fotográfica, una visita a la casa de la miel, talleres, degustaciones, etc

Mercado agrícola y artesanal: nuestros compañeros agricultores ofrecerán comida y bebida gratis a la hora de comer; podrá pasear por los puestos de artesanía y admirar sus creaciones, e incluso caer en alguna tentación.

Campamento medieval: nuestros amigos medievalistas también estarán presentes con sus tiendas y talleres. Estarán encantados de mostrarle sus trajes y su arte. Incluso harán demostraciones.

Durante todo el día, habrá un bar de refrescos donde podrá disfrutar de una bebida y pasar un buen rato.

Le aconsejamos que haga una reserva para el almuerzo.

Wir freuen uns darauf, Sie zu unserem traditionellen Erntedankfest begrüßen zu dürfen.

Entdecken Sie unseren faszinierenden Beruf als Imkerinnen und die Welt der Bienen mit einem verglasten Bienenstock, einer Fotoausstellung, einem Besuch der Honigfabrik, Workshops, Verkostungen, ?

Bauern- und Kunsthandwerksmarkt: Unsere Kolleginnen und Kollegen aus der Landwirtschaft bieten Ihnen mittags eine kostenlose Verpflegung an; Sie können an den Ständen der Kunsthandwerkerinnen vorbeigehen und ihre Kreationen bewundern oder sich sogar selbst verführen lassen.

Mittelalterliches Lager: Unsere Freunde aus dem Mittelalter werden ebenfalls mit ihren Zelten und Workshops vertreten sein. Sie freuen sich darauf, Ihnen ihre Kostüme und ihre Kunst zu zeigen. Sie werden sogar Vorführungen machen.

Den ganzen Tag über gibt es einen Imbiss, an dem Sie sich erfrischen und einen gemütlichen Moment verbringen können.

Wir empfehlen Ihnen, für das Mittagessen zu reservieren.

Mise à jour le 2023-09-19 par OT de l’Entre-deux-Mers