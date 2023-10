Atelier créatif halloween 1 lieu-dit Male Rimons, 25 octobre 2023, Rimons.

Rimons,Gironde

Créations de petites bêtes de la forêt en vannerie et sculpture naturelle pour les enfants à partir de 3 ans. En fin de séance, un goûter ainsi qu’une histoire seront proposés..

2023-10-25 fin : 2023-10-25 12:00:00. EUR.

1 lieu-dit Male

Rimons 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Basketry and natural sculpture creations for children aged 3 and over. At the end of the session, a snack and a story will be offered.

Los niños a partir de 3 años podrán crear cestería y esculturas naturales a partir de pequeñas criaturas del bosque. Al final de la sesión se servirá un tentempié y un cuento.

Herstellung von kleinen Tieren des Waldes in Korbflechterei und Naturschnitzerei für Kinder ab 3 Jahren. Am Ende der Sitzung werden ein Imbiss sowie eine Geschichte angeboten.

