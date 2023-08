Journées européennes du patrimoine : visite de l’abbaye du Rivet 1 Lieu-dit Le Rivet Auros, 16 septembre 2023, Auros.

Auros,Gironde

Visite guidée de l’abbaye du Rivet datant du règne de Charlemagne. L’architecture témoigne d’un établissement monastique d’époque carolingienne dont on voit les murs et les piles englobés dans des constructions postérieures. Il s’agissait sans doute d’un monastère bénédictin. Le monastère est toujours en activité et une ferme a été créée sur le terrain de l’abbaye où vous trouverez des poulets, pintades, œufs, grattons, pâtés….

2023-09-16 fin : 2023-09-17 16:30:00. EUR.

Guided tour of Rivet Abbey, dating from the reign of Charlemagne. The architecture bears witness to a monastic establishment dating from the Carolingian period, with walls and piers incorporated into later constructions. It was probably a Benedictine monastery. The monastery is still in operation, and a farm has been created on the abbey grounds, where you’ll find chickens, guinea fowl, eggs, grattons, pâtés?

Visita guiada de la abadía de Rivet, que data del reinado de Carlomagno. La arquitectura atestigua un establecimiento monástico de la época carolingia, con los muros y los pilares incorporados a edificios posteriores. Probablemente fue un monasterio benedictino. El monasterio sigue en funcionamiento y en los terrenos de la abadía se ha instalado una granja donde encontrará gallinas, pintadas, huevos, grattons, patés..

Geführte Besichtigung der Abtei von Rivet aus der Zeit Karls des Großen. Die Architektur zeugt von einer Klosteranlage aus der Karolingerzeit, deren Mauern und Pfeiler in späteren Gebäuden untergebracht wurden. Es handelt sich wahrscheinlich um ein Benediktinerkloster. Das Kloster ist immer noch in Betrieb und auf dem Gelände der Abtei wurde ein Bauernhof errichtet, auf dem Sie Hühner, Perlhühner, Eier, Schabziger, Pasteten und vieles mehr kaufen können

