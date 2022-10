Eden Black Morta – Visite d’atelier 1 lieu-dit Le Passage, 24 octobre 2022, Guérande.

1 personne: 2.50, 1 personne: 0

Créateur d’objets et déco en Morta et réalisations sur mesure, venez découvrir notre atelier dans le cadre de la semaine du tourisme économique et des savoir-faire.

1 lieu-dit Le Passage Parc d’activité face à la gare du Pouliguen 44350 Guerande Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire

2022-10-24T14:00:00+02:00

2022-11-06T14:30:00+01:00