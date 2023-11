JOURNÉES PORTES-OUVERTES AU CHÂTEAU DU COING LES 18 & 19 NOVEMBRE 2023 1 Lieu-dit Le Château du Coin Saint-Fiacre-sur-Maine, 18 novembre 2023, Saint-Fiacre-sur-Maine.

Saint-Fiacre-sur-Maine,Loire-Atlantique

Journées portes-ouvertes de printemps les 18 & 19 novembre prochains, de 10h à 18h dans la salle de l’Orangerie au château du Coing..

2023-11-18 fin : 2023-11-19 18:00:00. .

1 Lieu-dit Le Château du Coin

Saint-Fiacre-sur-Maine 44690 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Spring Open House on November 18 & 19, from 10am to 6pm in the Salle de l’Orangerie at Château du Coing.

Jornadas de puertas abiertas en primavera los días 18 y 19 de noviembre, de 10:00 a 18:00 horas, en la sala de la Orangerie del Château du Coing.

Frühlings-Tage der offenen Tür am 18. & 19. November von 10-18 Uhr im Orangeriesaal des Château du Coing.

Mise à jour le 2023-10-31 par eSPRIT Pays de la Loire