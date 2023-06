Extérieurs du château et sousterrains 1 Lieu-dit Le Château Betz-le-Château, 16 septembre 2023, Betz-le-Château.

Betz-le-Château,Indre-et-Loire

Une visite guidée des souterrains vous est proposée ainsi que la possibilité de faire une visite libre des extérieurs. D’une salle où les légendes du château vous sont contées au sommet de la tour, revisitez la fin du Moyen-Âge au travers d’un parcours d’une vingtaine de stations en visite libre..

2023-09-16 à ; fin : 2023-09-17 18:00:00. 5 EUR.

1 Lieu-dit Le Château

Betz-le-Château 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



A guided tour of the underground passageways is available, as well as a self-guided tour of the exterior. From a room where the legends of the castle are told to the top of the tower, revisit the late Middle Ages on a self-guided tour of some twenty stations.

Se ofrece una visita guiada por los pasadizos subterráneos, así como una visita autoguiada por el exterior. Desde una sala donde se cuentan las leyendas del castillo hasta lo alto de la torre, revisita la Baja Edad Media en una visita autoguiada por una veintena de estaciones.

Es wird Ihnen eine Führung durch die unterirdischen Gänge angeboten sowie die Möglichkeit, die Außenanlagen frei zu besichtigen. Von einem Raum, in dem Ihnen die Legenden des Schlosses erzählt werden, bis zur Spitze des Turms können Sie das Spätmittelalter auf einem Rundgang mit etwa zwanzig Stationen in freier Besichtigung neu erleben.

