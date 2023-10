Création d’une calligraphie murale en public 1 Lieu-dit La Valette Saint-Sulpice-les-Feuilles, 11 novembre 2023, Saint-Sulpice-les-Feuilles.

Saint-Sulpice-les-Feuilles,Haute-Vienne

Venez assister à la création d’une calligraphie murale avec TARO, artiste calligraphe japonais. Vous pourrez aussi faire calligraphier votre nom sur une carte postale en papier japonais (washi). Au sein du showroom de Patricia Cassone, venez découvrir une exposition vente de calligraphies de Taro et son équipe ainsi que les dernières création céramiques de Patricia Cassone. Musique et gourmandises japonaises seront au rendez-vous..

2023-11-11 fin : 2023-11-11 18:00:00. EUR.

1 Lieu-dit La Valette

Saint-Sulpice-les-Feuilles 87160 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Join TARO, a Japanese calligraphy artist, as he creates a calligraphy mural. You can also have your name calligraphed on a postcard made of Japanese paper (washi). In Patricia Cassone’s showroom, come and discover an exhibition and sale of calligraphy by Taro and his team, as well as Patricia Cassone’s latest ceramic creations. Music and Japanese delicacies are also on the menu.

Venga y participe en la creación de un mural caligráfico con TARO, un artista de la caligrafía japonesa. También podrá caligrafiar su nombre en una postal de papel japonés (washi). En la sala de exposiciones de Patricia Cassone, venga a descubrir una exposición y venta de caligrafía de Taro y su equipo, así como las últimas creaciones en cerámica de Patricia Cassone. También habrá música y delicias japonesas.

Seien Sie dabei, wenn TARO, ein japanischer Kalligraphiekünstler, eine Wandkalligraphie erstellt. Sie können auch Ihren Namen auf eine Postkarte aus japanischem Papier (Washi) kalligrafieren lassen. Im Showroom von Patricia Cassone können Sie eine Verkaufsausstellung mit Kalligraphien von Taro und seinem Team sowie die neuesten Keramikkreationen von Patricia Cassone entdecken. Für Musik und japanische Leckereien ist gesorgt.

Mise à jour le 2023-10-25 par OT Pays du Haut Limousin