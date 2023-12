Activités à la nouvelle ferme 1 Lieu-dit La Mer Cinais, 27 décembre 2023 15:00, Cinais.

Cinais,Indre-et-Loire

Découvrez la toute nouvelle ferme du Vazereau à Cinais et partagez un super moment en famille !.

Mercredi 2023-12-27 15:00:00 fin : 2023-12-28 . 10 EUR.

1 Lieu-dit La Mer

Cinais 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Discover the brand-new Vazereau farm in Cinais and have a great time with the whole family!

Descubra la nueva granja de Vazereau, en Cinais, y diviértase en familia

Entdecken Sie den brandneuen Bauernhof Le Vazereau in Cinais und erleben Sie eine tolle Zeit mit Ihrer Familie!

Mise à jour le 2023-12-04 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme