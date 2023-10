Le Frisson des Poneys 1 Lieu-dit La Grande Maison Marigny-Le-Lozon, 31 octobre 2023, Marigny-Le-Lozon.

Marigny-Le-Lozon,Manche

Le centre de médiation équine, « Le cheval Émeraude », donne rendez-vous le 31 octobre prochain, aux enfants de 6 à 14 ans, pour fêter Halloween aux écuries.

Au programme :

> Après-midi déguisé.

> jeux autour des poneys.

Aucune connaissance équestre nécessaire / Réservations obligatoires..

2023-10-31 14:00:00 fin : 2023-10-31 17:00:00. .

1 Lieu-dit La Grande Maison Marigny

Marigny-Le-Lozon 50570 Manche Normandie



The equine mediation center, « Le cheval Émeraude », invites children aged 6 to 14 to celebrate Halloween at the stables on October 31.

Program:

> Disguised afternoon.

> Games with ponies.

No equestrian knowledge necessary / Reservations required.

El centro de mediación equina « Le cheval Émeraude » invita a los niños de 6 a 14 años a celebrar Halloween en los establos el 31 de octubre.

En el programa:

> Tarde de disfraces.

> Juegos con ponis.

No se requieren conocimientos ecuestres / Imprescindible reservar.

Das Zentrum für Pferdevermittlung, « Le cheval Émeraude », lädt am 31. Oktober Kinder von 6 bis 14 Jahren ein, Halloween in den Stallungen zu feiern.

Auf dem Programm stehen:

> Verkleideter Nachmittag.

> Spiele rund um die Ponys.

Keine Reitkenntnisse erforderlich / Reservierungen erforderlich.

