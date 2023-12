Apéro Klam d’Hiver 1 Lieu-dit Kerverh Landévant Catégories d’Évènement: Landévant

fin : 2024-02-11 19:00:00 . Spontus + Christian Pacher :

Spontus défend une musique à danser renouvelée, une créativité débridée qui tisse le lien entre les danseurs et les musiciens. Ce bal sera l’occasion de découvrir leur nouveau spectacle «Chanjet neu’s an amzer», puis de danser sur le répertoire solo de Christian Pacher (Ciac Boum).

