Spectacle « French touch made in Germany » – Compagnie Immo 1 Lieu-dit Grandes Terres Périssac, 1 septembre 2023, Périssac.

Périssac,Gironde

Un match culturel détonnant entre la France et l’Allemagne. IMMO propose un mélange culturel

franco-allemand explosif, où l’on retrouve jonglage, magie, musique et acrobatie.

Avec des numéros encore plus délirants, il revient sur les objets typiques, traditions, clichés et particularités de la France et de l’Allemagne.

REPAS SUR PLACE SUR RESERVATION UNIQUEMENT

menu adulte : 20€

-Apéritif de bienvenue

-Assiette de charcuterie de porc noir

-Roti braisé et son accompagnement

-Tarte aux pommes

-Café

menu enfant : 10€

– chipolata et son accompagnement.

– glace

-1 verre de jus de raisin.

1 Lieu-dit Grandes Terres Domaine de la Chataignière

Périssac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine



An explosive cultural match between France and Germany. IMMO offers an explosive Franco-German

with juggling, magic, music and acrobatics.

With even crazier acts, it revisits the typical objects, traditions, clichés and idiosyncrasies of France and Germany.

MEALS ON SITE BY RESERVATION ONLY

adult menu: 20?

-Welcome aperitif

-Plate of black pork charcuterie

-Braised roast with accompaniment

-Apple tart

-Coffee

children’s menu: 10?

– chipolata and its accompaniment

– ice cream

-1 glass of grape juice

Un explosivo encuentro cultural entre Francia y Alemania. IMMO ofrece un explosivo encuentro franco-alemán

con malabares, magia, música y acrobacias.

Con actos aún más locos, repasa los objetos típicos, las tradiciones, los clichés y las peculiaridades de Francia y Alemania.

COMIDAS IN SITU SÓLO CON RESERVA PREVIA

menú adulto: 20?

-Aperitivo de bienvenida

-Plato de embutidos de cerdo negro

-Asado estofado con acompañamiento

-Tarta de manzana

-Café

menú infantil: 10?

– chipolata y su acompañamiento

– helado

-1 vaso de zumo de uva

Ein explosives kulturelles Match zwischen Frankreich und Deutschland. IMMO bietet einen kulturellen Mix

mit Jonglage, Zauberei, Musik und Akrobatik.

Mit noch verrückteren Nummern geht es um typische Gegenstände, Traditionen, Klischees und Besonderheiten aus Deutschland und Frankreich.

ESSEN VOR ORT NUR MIT RESERVIERUNG

menü für Erwachsene: 20?

-Aperitif zur Begrüßung

-Wurstteller vom schwarzen Schwein

-Geschmorter Rostbraten mit Beilage

-Apfelkuchen

-Kaffee

menü für Kinder: 10?

– chipolata mit Beilage.

– eis

-1 Glas Traubensaft

