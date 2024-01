Théatre Création Collective à Ti Menez Are à Brasparts. 1 Lieu-dit Garzuel Brasparts, samedi 20 janvier 2024.

Brasparts Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 17:00:00

fin : 2024-01-20

Le Théâtre du Grain ( Le Grain – Écritures scéniques du réel ) et Ti Ménez Are vous propose de participer à la création collective d’un spectacle en 2024 …

Une – dernière – réunion collective est proposée le samedi 20 janvier à 17h à Brasparts.

Si tu es intéessé.e mais que tu n’as pas de voiture, que tu n’ose pas trop …

On peut organiser un co-voiturage !

06 86 48 76 07

✉️ jeunesse@haute-cornouaille.bzh

Tout plein d’informations sur le projet par ici https://www.theatredugrain.com/RANDO-THEATRE-BRASPARTS…

1 Lieu-dit Garzuel

Brasparts 29190 Finistère Bretagne jeunesse@haute-cornouaille.bzh



