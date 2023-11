Soirée bulles et crémant 1 Lieu-dit Garrineau Sauveterre-de-Guyenne, 24 novembre 2023, Sauveterre-de-Guyenne.

Sauveterre-de-Guyenne,Gironde

Les Vignobles Combefreyroux vous invitent à une soirée où bulles et crémant de tous styles pourront être déguster, accompagnés de mignardises et d’un spectacle de magie tout au long de la soirée. De nombreuses surprises vous attendent et un photographe saura capturer ces moments d’exception. Une animation musicale jazzy sera également proposée. Réservations conseillées..

1 Lieu-dit Garrineau Vignobles Combefreyroux

Sauveterre-de-Guyenne 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Vignobles Combefreyroux invites you to an evening where bubbles and crémant of all styles can be tasted, accompanied by mignardises and a magic show throughout the evening. Many surprises await you, and a photographer will capture these exceptional moments. There will also be jazzy musical entertainment. Reservations recommended.

Vignobles Combefreyroux le invita a una velada de burbujas y crémant de todos los estilos, acompañados de mignardises y un espectáculo de magia durante toda la velada. Le esperan numerosas sorpresas y un fotógrafo se encargará de capturar estos momentos excepcionales. También habrá música de jazz. Se recomienda reservar.

Die Vignobles Combefreyroux laden Sie zu einem Abend ein, an dem Blasen und Crémant aller Stilrichtungen verkostet werden können, begleitet von süßen Leckereien und einer Zaubershow während des ganzen Abends. Es erwarten Sie zahlreiche Überraschungen und ein Fotograf wird diese außergewöhnlichen Momente festhalten. Es wird auch eine jazzige musikalische Unterhaltung angeboten. Reservierungen werden empfohlen.

