Le Château Garrineau joue son rugby « À Bouchons Tirés » 1 Lieu-dit Garrineau Sauveterre-de-Guyenne, 8 septembre 2023, Sauveterre-de-Guyenne.

Sauveterre-de-Guyenne,Gironde

Venez assister aux matchs de rugby de la Coupe du monde 2023, sur grand écran, au sein du bar à vins « À Bouchons tirés » du Château Garrineau. Ambiance conviviale garantie ! Les cocktails et vins de la propriété sont à disposition auprès du bar et une petite restauration (planches apéritives,…) est prévue. Afficionados du rugby, vous savez d’où encourager votre équipe favorite ! Un jeu concours est également organisé le temps de l’événement..

2023-09-08 fin : 2023-09-08 15:00:00. EUR.

1 Lieu-dit Garrineau Vignobles Combefreyroux

Sauveterre-de-Guyenne 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and watch the 2023 World Cup rugby matches on the big screen at Château Garrineau’s « À Bouchons tirés » wine bar. A friendly atmosphere guaranteed! Cocktails and wines from the estate are available at the bar, and a small catering service (aperitif boards, etc.) is also available. If you’re a rugby fan, you’ll know where to cheer on your favorite team! A competition will also be held during the event.

Venga a ver los partidos de la Copa del Mundo de rugby 2023 en pantalla gigante en el bar de vinos « À Bouchons tirés » del Château Garrineau. Ambiente agradable garantizado En el bar podrá degustar cócteles y vinos de la finca, así como un pequeño servicio de catering (bandejas de aperitivos, etc.). Si es aficionado al rugby, ¡sabrá dónde animar a su equipo favorito! También se ha organizado un concurso durante el evento.

Erleben Sie in der Weinbar « À Bouchons tirés » des Château Garrineau die Rugbyspiele der Fußballweltmeisterschaft 2023 auf Großbildleinwand. Eine gesellige Atmosphäre ist garantiert! Die Cocktails und Weine des Weinguts sind an der Bar erhältlich, und es werden kleine Snacks (Aperitifbretter,…) angeboten. Als Rugby-Fan wissen Sie, von wo aus Sie Ihre Lieblingsmannschaft anfeuern können! Während der Veranstaltung wird außerdem ein Gewinnspiel veranstaltet.

