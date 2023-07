Soirée brasero au Château Garrineau 1 Lieu-dit Garrineau Sauveterre-de-Guyenne, 15 juillet 2023, Sauveterre-de-Guyenne.

Sauveterre-de-Guyenne,Gironde

Envie d’une petite soirée barbecue dans un cadre original ? La soirée brasero du Château Garrineau est faite pour vous ! Amenez simplement votre viande et faites-la griller sur un brasero ou barbecue au cœur d’une exploitation viticole de l’Entre-deux-Mers. Les outils de cuisson, accompagnements, pain et sauces sont fournis par les hôtes. Pour les boissons, vins, bières et cocktails seront proposés à la vente au bar. Vous pourrez être assis à table (sous réserve d’inscription) ou bien sur la pelouse, comme un pique-nique (nappes fournies). Détente et convivialité assurées !.

2023-07-15 fin : 2023-07-15 00:00:00. EUR.

1 Lieu-dit Garrineau Vignobles Combefreyroux

Sauveterre-de-Guyenne 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Fancy a barbecue evening in an original setting? The Château Garrineau brazier party is for you! Simply bring your meat and grill it on a brazier or barbecue in the heart of an Entre-deux-Mers winery. Cooking utensils, accompaniments, bread and sauces are provided by the hosts. For drinks, wines, beers and cocktails are available for purchase at the bar. You can be seated at a table (subject to registration) or on the lawn as a picnic (tablecloths provided). Relaxation and conviviality guaranteed!

¿Le apetece una velada de barbacoa en un marco original? La velada en el brasero del Château Garrineau es para usted Simplemente traiga su carne y ásela en un brasero o barbacoa en el corazón de una finca vinícola de Entre-deux-Mers. Los anfitriones le proporcionarán utensilios de cocina, guarniciones, pan y salsas. En el bar se pueden comprar vinos, cervezas y cócteles. Podrá sentarse en una mesa (previa inscripción) o en el césped a modo de picnic (se proporcionan manteles). Relajación y convivencia garantizadas

Haben Sie Lust auf einen kleinen Grillabend in einem originellen Rahmen? Dann ist der Brasero-Abend auf Château Garrineau genau das Richtige für Sie! Bringen Sie einfach Ihr Fleisch mit und grillen Sie es auf einem Feuerkorb oder Grill inmitten eines Weinguts im Entre-deux-Mers. Die Kochutensilien, Beilagen, Brot und Soßen werden von den Gastgebern gestellt. Für die Getränke werden Weine, Biere und Cocktails an der Bar zum Verkauf angeboten. Sie können am Tisch sitzen (vorbehaltlich einer Anmeldung) oder picknickähnlich auf dem Rasen (Tischdecken werden gestellt). Entspannung und Geselligkeit sind garantiert!

Mise à jour le 2023-07-10 par OT de l’Entre-deux-Mers