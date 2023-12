Cet évènement est passé Visites automne hiver la balaiterie 1, lieu dit Eglemesnil Royville Catégories d’Évènement: Royville

Seine-Maritime Visites automne hiver la balaiterie 1, lieu dit Eglemesnil Royville, 21 décembre 2023, Royville. Royville Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2023-12-21 10:00:00

fin : 2024-12-31 18:00:00 Les visites de l’atelier de la Balaiterie sont ouvertes pour l’automne-hiver ! Venez découvrir où sont fabriqués les balais faits main. Les artisans, formés dans le Gard par l’un des derniers balatiers de France en 2020, ont déménagé à Eglemesnil, hameau de Royville, afin d’accueillir deux expositions : « Du ménage et de l’art » ainsi que « L’art du bois », tout en poursuivant la culture de leur sorgho. Vous aurez l’occasion de découvrir le processus de fabrication et de voir leurs différentes expositions lors des visites automne-hiver. Nous vous recommandons de prévoir des bottes et un manteau chaud. Les visites durent 2 heures : de 10h à 12h, de 14h à 16h et de 16h à 18h. Les réservations pour les visites peuvent être effectuées sur place ou sur notre site internet..

1, lieu dit Eglemesnil

Royville 76730 Seine-Maritime Normandie

