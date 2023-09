Exposition : L’absolu « Still lifes » Gérard Rancinan & Caroline Gaudriault 1, Les Verdiannes Saint-Émilion, 1 août 2023, Saint-Émilion.

Saint-Émilion,Gironde

Rendez-vous du 1er août au 31 décembre pour l’exposition : L’absolu « Still Lifes » de Gérard Rancinan et Caroline Gaudriault

Le Dôme, chai d’exception imaginé et conçu par l’architecte Lord Norman Foster pour le vigneron anglais Jonathan Maltus, accueille dans ses lieux l’exposition des artistes Gérard Rancinan et Caroline Gaudriault à compter du mardi 1 août 2023..

1, Les Verdiannes Le Dôme

Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine



From August 1 to December 31 for the exhibition: L?absolu « Still Lifes » by Gérard Rancinan and Caroline Gaudriault

Le Dôme, the exceptional winery imagined and designed by architect Lord Norman Foster for English winemaker Jonathan Maltus, will host an exhibition by artists Gérard Rancinan and Caroline Gaudriault from Tuesday August 1, 2023.

Del 1 de agosto al 31 de diciembre para la exposición: El absoluto « Naturalezas muertas » de Gérard Rancinan y Caroline Gaudriault

El Dôme, bodega excepcional diseñada por el arquitecto Lord Norman Foster para el viticultor inglés Jonathan Maltus, acogerá a partir del martes 1 de agosto de 2023 una exposición de los artistas Gérard Rancinan y Caroline Gaudriault.

Termin vom 1. August bis 31. Dezember für die Ausstellung: L?absolu « Still Lifes » von Gérard Rancinan und Caroline Gaudriault

Le Dôme, ein außergewöhnlicher Weinkeller, der von dem Architekten Lord Norman Foster für den englischen Winzer Jonathan Maltus entworfen wurde, beherbergt ab Dienstag, den 1. August 2023, eine Ausstellung der Künstler Gérard Rancinan und Caroline Gaudriault.

