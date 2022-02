#1 Les cahiers de l’aphélie : Sainte-Victoire de Miriam Hartmann Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Nés d’une longue amitié entre les deux auteures, ces cahiers destinés initialement aux enfants, offrent aux amateurs l’occasion de peindre dans les traces d’une artiste contemporaine, de se familiariser avec sa manière et à l’issue, trouver leur propre style.

Plusieurs thèmes et techniques seront abordés par la suite dans ces cahiers, avec des collaborations extérieures, des invitations. Présentation et séance de dédicace du premier numéro des Cahiers de l’aphélie, carnet à colorier consacré à la Sainte-Victoire. hartmannmiriam@orange.fr +33 7 89 80 49 01 Nés d’une longue amitié entre les deux auteures, ces cahiers destinés initialement aux enfants, offrent aux amateurs l’occasion de peindre dans les traces d’une artiste contemporaine, de se familiariser avec sa manière et à l’issue, trouver leur propre style.

