Exposition de champignons 1 le vieux cimetière Rochefort-en-Valdaine, 4 novembre 2023, Rochefort-en-Valdaine.

Rochefort-en-Valdaine,Drôme

Les mycologues Geneviève Essertier et Jean Savignoni dispenseront leurs conseils aux amateurs qui sont invités à présenter leurs cueillettes personnelles..

2023-11-04 fin : 2023-11-05 . .

1 le vieux cimetière Château

Rochefort-en-Valdaine 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Mycologists Geneviève Essertier and Jean Savignoni will be on hand to offer advice to amateurs, who are invited to present their personal collections.

Los micólogos Geneviève Essertier y Jean Savignoni asesorarán a los aficionados, que podrán presentar sus colecciones personales.

Die Mykologen Geneviève Essertier und Jean Savignoni werden ihre Ratschläge an Amateure weitergeben, die eingeladen sind, ihre persönlichen Sammlungen vorzustellen.

Mise à jour le 2023-10-26 par Montélimar Tourisme Agglomération