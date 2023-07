Visite du vignoble Vin Nu 1 Le Trimoulet Boussac-Bourg, 5 juillet 2023, Boussac-Bourg.

Boussac-Bourg,Creuse

Visite du vignoble de Geoffrey Estienne et son « Vin Nu » – Vin certifié bio, méthode nature, haute valeur environnementale.

2023-07-05 fin : 2023-07-05 12:00:00. .

1 Le Trimoulet

Boussac-Bourg 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Visit of Geoffrey Estienne’s vineyard and his « Vin Nu » – Certified organic wine, natural method, high environmental value

Visita al viñedo de Geoffrey Estienne y su « Vin Nu » – vino ecológico certificado, método natural, alto valor medioambiental

Besuch des Weinbergs von Geoffrey Estienne und seinem « Vin Nu » – zertifizierter Bio-Wein, Naturmethode, hoher Umweltwert

Mise à jour le 2023-04-26 par Creuse Tourisme