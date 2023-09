Nocturne des loups 1, Le Prieuré du Bois de la Belle Muchedent, 8 décembre 2023, Muchedent.

Muchedent,Seine-Maritime

Venez passer une soirée inoubliable au parc Rêve de Bisons pour observer la vie nocturne des loups ! Partagez un dîner autour d’un buffet campagnard et partez en compagnie d’un guide découvrir les sensations de la forêt la nuit, écouter ses bruits, voir ses reflets grâce à votre lanterne… Un moment sensationnel et authentique au beau milieu des Loups.

Programme de la soirée :

19h30

Accueil par votre guide

20h – 21h

Buffet campagnard (Entrées : Charcuterie de bison, différentes de salades, Charcuterie traditionnelle, pomme de terre au lard avec sa sauce poutine, dessert : gratin de pomme) une bouteille de cidre pour 5 personnes.)

21h – 21h30

Départ avec un guide passionné pour 2 heures de balade nocturne dans le parc à loups.

Il est préférable de réserver votre place pour que nous puissions vous accueillir dans les meilleures conditions. Les places sont limitées..

2023-12-08 19:30:00 fin : 2023-12-08 21:30:00. .

1, Le Prieuré du Bois de la Belle Rêve de Bisons

Muchedent 76590 Seine-Maritime Normandie



Come and spend an unforgettable evening at the Rêve de Bisons park to observe the nocturnal life of wolves! Share a country-style buffet dinner and set off with a guide to discover the sensations of the forest at night, listen to its sounds and see its reflections through your lantern… A sensational, authentic moment right in the middle of the Wolves.

Evening program :

19h30

Welcome by your guide

8pm – 9pm

Country buffet (Starters: bison charcuterie, various salads, traditional charcuterie, bacon potatoes with poutine sauce, dessert: apple gratin) bottle of cider for 5 people)

9pm – 9:30pm

Departure with a passionate guide for a 2-hour nocturnal stroll through the wolf park.

Please reserve your place so that we can welcome you in the best conditions. Places are limited.

¡Venga a pasar una velada inolvidable en el parque Rêve de Bisons para observar la vida nocturna de los lobos! Comparta una cena bufé de estilo campestre y salga con un guía para descubrir las sensaciones del bosque por la noche, escuchar sus sonidos y ver sus reflejos gracias a su linterna… Una experiencia sensacional y auténtica en medio de los lobos.

Programa de la tarde :

19h30

Bienvenida de su guía

20h00 – 21h00

Buffet campestre (Entrantes: charcutería de búfala, ensaladas variadas, charcutería tradicional, patatas con bacon y salsa poutine, postre: manzana gratinada) botella de sidra para 5 personas)

21:00 – 21:30

Salida con un guía entusiasta para un paseo nocturno de 2 horas por el parque de los lobos.

Es mejor reservar su plaza para que podamos acogerle en las mejores condiciones. Las plazas son limitadas.

Verbringen Sie einen unvergesslichen Abend im Park « Rêve de Bisons » und beobachten Sie das Nachtleben der Wölfe! Genießen Sie ein Abendessen mit einem ländlichen Buffet und machen Sie sich in Begleitung eines Führers auf den Weg, um die Empfindungen des Waldes bei Nacht zu entdecken, seinen Geräuschen zu lauschen, seine Reflexionen dank Ihrer Laterne zu sehen… Ein sensationeller und authentischer Moment inmitten der Wölfe.

Programm des Abends :

19h30

Begrüßung durch Ihren Führer

20.00 – 21.00 Uhr

Landbuffet (Vorspeisen: Büffelaufschnitt, verschiedene Salate, traditionelle Wurstwaren, Speckkartoffeln mit Poutine-Sauce, Dessert: Apfelgratin) eine Flasche Cidre für 5 Personen)

21:00 – 21:30 Uhr

Abfahrt mit einem passionierten Führer zu einer zweistündigen Nachtwanderung durch den Wolfspark.

Es ist ratsam, Ihren Platz zu reservieren, damit wir Sie unter den besten Bedingungen empfangen können. Die Plätze sind begrenzt.

Mise à jour le 2023-09-20 par Normandie Tourisme / Attitude Manche